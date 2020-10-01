Баскетболістові Суперліги Парі-Матч зламали щелепу в результаті бійки під час матчу

Баскетболістові клубу "Одеса" Бадену Джаксену зламали щелепу в результаті бійки в товариському матчі проти "Тернополя".

Як розповів головний тренер команди Олег Юшкін в інтерв'ю офіційному сайту Федерації баскетболу України (ФБУ), американський новачок через цю травму пропустить близько місяця і не допоможе своїй команді в Фіналі чотирьох Кубка України, який пройде 3-4 жовтня в Южному, і у стартових матчах Суперліги Парі-Матч.

Нагадаємо, що за п'ять хвилин до фінальної сирени між двома баскетболістами "Тернополя" та "Одеси" стався конфлікт. Джаксен заступився за партнера по команді, зчепився з суперником і спровокував серйозну бійку на паркеті. Матч так і не дограли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в сезоні 2020/21 в Суперлігу Парі-Матч повернеться найтитулованіший клуб України – київський "Будівельник".