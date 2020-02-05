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7 лютого • оновлено в 09:34
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Баскетболістки влаштували дику бIйку замість матчу

2.8т
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Матч між жіночими баскетбольними командами університетів Алабами і Південного Техасу (54:81) завершився масовою бійкою.

За інформацією видання Wide World of Sports, керівництво університетів початок спільне розслідування обставин інциденту. Представники навчальних закладів засудили поведінку юних спортсменок і назвали її неприпустимою.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, це не перший інцидент з баскетбольними командами, який відбувся за останні дні.

Раніше в США на останніх секундах матчу Національної асоціації студентського спорту (NCAA) з баскетболу між університетами Канзасу і Канзас Стейт трапилася масова бійка.

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Автор
Максим Богданов
Місце
США
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