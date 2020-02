Баскетболістки влаштували дику бIйку замість матчу

Матч між жіночими баскетбольними командами університетів Алабами і Південного Техасу (54:81) завершився масовою бійкою.

За інформацією видання Wide World of Sports, керівництво університетів початок спільне розслідування обставин інциденту. Представники навчальних закладів засудили поведінку юних спортсменок і назвали її неприпустимою.

Another angle from Texas Southern vs Alabama State women's basketball postgame incident.



Very disappointing to see. Multiple suspensions likely. Could end the season for some players. #SWACWBB #TXSOvsASU

(📱: @ jayv2truu )