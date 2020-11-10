Баскетболістка збірної України про відбір на Євробаскет-2021: всі готові боротися і перемагати

Захисниця жіночої збірної України з баскетболу Віта Горобець заявила, що в національній команді перед матчами відбору на Євробаскет-2021 панує особлива атмосфера.

Наша спортсменка розповіла, що всі гравчині перебувають у піднесеному настрої та готові боротися за перемогу. Зокрема, вона оцінила шанси нашої команди на реванш у поєдинку проти збірної Бельгії, яка легко розібралася з Україною в першій зустрічі.

"Я думаю, що всі приїхали сюди з хорошим настроєм, тому що кожен раз, коли приїжджаєш до збірної, панує якась певна атмосфера. Зараз обстановка дуже хороша, всі в якомусь такому піднесеному настрої і готові боротися та йти до перемоги. Бельгія – команда не з легких, тому що цим складом вони грають вже дуже давно. Однак, можливо, у них будуть певні помилки, ми цим скористаємося і якусь свою перевагу отримаємо. Буде видно, ми можемо спокійно поставити якусь мету, виконати її, і результат буде видно на табло", – цитує слова Горобець офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про склад жіночої збірної України на матчі проти Фінляндії (12 листопада) і Бельгії (14 листопада), а також телеканал, який покаже ці поєдинки.