Баскетболісти України стали віце-чемпіонами Універсіади-2019

Друга чоловіча збірна України з баскетболу програла у фіналі Універсіади-2019 команді США. Зустріч в італійському Авелліно завершилася з рахунком 85:63.

Наші баскетболісти з перших секунд захопили ініціативу, легко повівши в рахунку. Лише пропустивши 6 очок американці почали грати в нападі, але зробили це дуже впевнено.

Збірна США, завдяки високим індивідуальним діям, оформила ривок 23-4, який став ключовим у матчі.

Українці нічого не могли зробити зi швидкими й атлетичними американцями, поступаючись їм у швидкості і раз по раз пропускаючи швидкі прориви.

На велику перерву команди пішли за рахунку 48:23 не в нашу користь. Друга половина гри нічим кардинально не відрізнялася від першої.

Головний тренер нашої збірної Віталій Степановський намагався поміняти тактичні схеми в захисті, однак українці помітно програвали у фізичній потужності і техніці своїм суперникам.

США - Україна 85:63 (28:15, 20:8, 16:18, 21:22)

США: Ньюмен (20+7 підбирань), Сіммс (12+6 підбирань), Джемісон (11+6 підбирань), Доус (8), Тайсон (8), Онор (8).

Україна: Зотов (14+8 підбирань +4 передачі), Марченко (6), Ткаченко (3), Павлов (15+13 підборів), Петров (10) – старт; Кондраков (11), Сидоров (4), Мироненко, Ковальов, Горобченко, Вадим Прокопенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підопічні Віталія Степанівського в чвертьфіналі виявилися сильнішими за Канаду (82:80), а в півфіналі з таким же рахунком драматично перемогли Австралію.

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