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8 квітня • оновлено в 22:07
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Баскетболісти турецького "Фенербахче" заразилися на коронавірус в Росії

4.1т
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Баскетболіст турецького "Фенербахче" Костас Слукас заявив, що його одноклубник і три співробітники клубу заразилися на коронавірус в Росії.

Костас Слукас (зліва)

Костас Слукас (зліва)

@kostasloukasfc

"По всій видимості, мої партнери по команді привезли коронавірус з Москви, коли ми зустрічалися з "Хімками". Я не грав в тому матчі, я залишився в Стамбулі. Але це факт, якого ми боялися. Як виявилося, проблема була дискредитована в Туреччині, і тому ліги продовжували працювати, як ніби нічого не відбувалося. Я сподіваюся, все закінчиться добре", – передає слова Слукаса Eurohoops.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше легендарний голкіпер збірної Туреччини і футболіст "Фенербахче" Рюшту Речбер потрапив до лікарні після позитивного тесту на коронавірус і знаходиться в критичному стані.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Тег
Фенербахче Стамбул
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Хорошо хоть на Украину ещё не поехали играть, а то, в добавок бы еще сифилис и туберкулёз подхватили.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
я не понял, шо, вирус по-русски говорил?
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Спорт Баскетбол

Коронавірус. Найважливіше

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