Баскетболіст турецького "Фенербахче" Костас Слукас заявив, що його одноклубник і три співробітники клубу заразилися на коронавірус в Росії.

Костас Слукас (зліва) @kostasloukasfc

"По всій видимості, мої партнери по команді привезли коронавірус з Москви, коли ми зустрічалися з "Хімками". Я не грав в тому матчі, я залишився в Стамбулі. Але це факт, якого ми боялися. Як виявилося, проблема була дискредитована в Туреччині, і тому ліги продовжували працювати, як ніби нічого не відбувалося. Я сподіваюся, все закінчиться добре", – передає слова Слукаса Eurohoops.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше легендарний голкіпер збірної Туреччини і футболіст "Фенербахче" Рюшту Речбер потрапив до лікарні після позитивного тесту на коронавірус і знаходиться в критичному стані.

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