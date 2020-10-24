Баскетболісти "Одеси" побилися в місцевому ресторані. Відео

Максим Іншаков Баскетбол 21:36, 24.10.2020 Оновлено: 21:41, 24.10.2020

Американські легіонери баскетбольного клубу "Одеса" Баден Джаксен і Дрю Брендон взяли участь в бійці в одному з ресторанів Південної Пальміри, повідомляє basket.com.ua з посиланням на Telegram-канал xydessa.

Нагадаємо, що Джаксен пропускає старт сезону через перелом щелепи, який американець отримав в результаті бійки в контрольному матчі проти "Тернополя".

У четвер, 22 жовтня, одесити здобули першу перемогу в сезоні, здолавши на домашньому майданчику "Будівельник" (86:69).

Як повідомляв OBOZREVATEL, футбольні фанати "Ростова" і "Локомотива" влаштували масову бійку після матчу сьомого туру чемпіонату Росії з футболу в Прем'єр-ліги (РПЛ).

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