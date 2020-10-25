Баскетболісти "Дніпра" отримали чемпіонські персні

Федерація баскетболу України цього сезону посилила нагородний комплект для чемпіонів Суперліги Паріматч. Окрім звичних нагород та чемпіонського кубку переможець чемпіонату України, яким є БК "Дніпро" – отримав чемпіонські персні. Спонсором цього комплекту дорогоцінностей стала компанія "ALKOR-D".

ФБУ

Перстень зроблений з міксу дорогоцінного металу, золота та коштовного каміння, а в його основі логотип Федерації баскетболу України.

ФБУ

Церемонія нагородження чемпіонськими перснями мала відбутися під час першого офіційного домашнього матчу "Дніпра" у новому сезоні, однак через велику кількість гравців, які на той момент знаходилися на самоізоляції, її перенесли на 25 жовтня.

ФБУ

Сьогодні перед грою "Київ-Баскета" та "Дніпра" відбулася церемонія нагородження дорогоцінними перснями та медалями чемпіонів Суперліги Парі-Матч.

Так подарунки з рук генерального секретаря ФБУ Володимира Драбіковського та Директора Суперліги Паріматч – Романа Бойка отримали чемпіони України:

ФБУ

4. Григорій Коломойський

5. Генрі Дугат

7. Анатолий Шундель

12. Максим Корнієнко

21. Станіслав Тимофеєнко (К)

25. Роман Бондарчук

32. Джаред Террелл

33. Максим Закурдаев

44. Кирило Фесенко

77. Дмитрий Глебов

Головний тренер – Денис Журавльов

Тренер – Павло Агапов

Тренер Дмитро Болдаєв

Тренер – Михайло Мостовий

Президент клубу – Валерій Кондратьєв

Віцепрезидент – Валерій Гуляєв