Баскетболіста збірної України відрахували з клубу за гру на тоталізаторі

24-річний баскетболіст збірної України Олександр Кобець відрахований з "Черкаських Мавп" за гру на спортивних тоталізаторах і маніпулювання результатами.

Офіційну заяву керівництво черкаської команди опублікувало у себе на офіційному сайті, пообіцявши і надалі попереджати будь-які дії недобросовісного впливу на результати баскетбольних матчів.

"З огляду на неприпустимість, аморальність та протизаконність подібних дій, клуб вважає, що продовжувати відносити із цим баскетболістом є неможливим. "Черкаські Мавпи" розривають контракт із Кобцем. Клуб передає всю наявну інформацію про дії гравця до Комісії з правових відносин Федерації баскетболу України та ініціює розгляд цієї справи", – йдеться в повідомленні клубу.

Нагадаємо, що Кобець є вихованцем "Черкаських Мавп" і рекордсменом команди за набраними очками (1880) і зіграним сезонах (8).

У листопаді 2018 року уклав угоду з клубом американської G-Ліги "Кепітал Сіті". У січня 2020-го повернувся в Черкаси.

У лютому 2019-го в кваліфікації Кубка світу-2019 Кобець отримав важку травму. Тоді всі витрати на лікування в США взяв на себе президент ФБУ Михайло Бродський.