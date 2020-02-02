Баскетболіст збірної України здійснив романтичний вчинок на Матчі зірок

Гравець збірної України з баскетболу Максим Пустозвонов на Матчі зірок Суперліги Парі-Матч зробив пропозицію своїй дівчині Лані Кауфман.

Максим Пустозвонов робить пропозицію Лані Кауфман ФБУ

32-річний форвард "Київ-Баскета" в перерві між чвертями покликав кохану на паркет, став на коліно, дістав кільце і запропонував їй вийти за нього заміж. Красуня сказала "Так!", Викликавши бурхливі оплески в переповненому київському Палаці спорту.

Максим Пустозвонов робить пропозицію Лані Кауфман @svitlanabrodska

Максим Пустозвонов робить пропозицію Лані Кауфман @svitlanabrodska

Максим Пустозвонов робить пропозицію Лані Кауфман @svitlanabrodska

Як повідомляв OBOZREVATEL, Матч зірок Суперліги Парі-Матч 2020 року відбувся у Києві і завершився перемогою Зірок легіону над Зірками України 126:119.

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