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2 лютого • оновлено в 11:15
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Баскетболіст збірної України здійснив романтичний вчинок на Матчі зірок

1.8т
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Гравець збірної України з баскетболу Максим Пустозвонов на Матчі зірок Суперліги Парі-Матч зробив пропозицію своїй дівчині Лані Кауфман.

Максим Пустозвонов робить пропозицію Лані Кауфман

Максим Пустозвонов робить пропозицію Лані Кауфман

ФБУ

32-річний форвард "Київ-Баскета" в перерві між чвертями покликав кохану на паркет, став на коліно, дістав кільце і запропонував їй вийти за нього заміж. Красуня сказала "Так!", Викликавши бурхливі оплески в переповненому київському Палаці спорту.

Максим Пустозвонов робить пропозицію Лані Кауфман

Максим Пустозвонов робить пропозицію Лані Кауфман

@svitlanabrodska

Максим Пустозвонов робить пропозицію Лані Кауфман

Максим Пустозвонов робить пропозицію Лані Кауфман

@svitlanabrodska

Максим Пустозвонов робить пропозицію Лані Кауфман

Максим Пустозвонов робить пропозицію Лані Кауфман

@svitlanabrodska

Новини
Визначився переможець конкурсу данків Матчу зірок Суперліги Парі-Матч

Як повідомляв OBOZREVATEL, Матч зірок Суперліги Парі-Матч 2020 року відбувся у Києві і завершився перемогою Зірок легіону над Зірками України 126:119.

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Автор
Максим Богданов
Теми
Суперліга Чемпіонат України з баскетболу
Особа
Максим Пустозвонов
Місце
Україна Київ
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Снова коленная поза. Я уж подумал хоронят кого
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