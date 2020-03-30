Баскетболіст збірної України, який заразився коронавірусом, виступив із заявою

Баскетболіст збірної України В'ячеслав Бобров, який напередодні захворів коронавірусом, виступив зі зверненням до співвітчизників, нагадавши про небезпеку зараження.

"Своїм прикладом хочу показати, що це не жарти. Зараз я перебуваю в Олександрівській лікарні міста Києва. Будь ласка, поставтеся серйозніше до ситуації з коронавірусом. Дотримуйтесь правил гігієни, без потреби не покидайте свої будинки і квартири. Носіть маски і користуйтеся антисептиками. Але не забувайте, що маски, рукавички не зможуть вас захистити на 100%. Ризик зараження високий. Будь ласка, не ходіть гуляти, не ходіть на шашлики і уникайте місця великого скупчення людей. Розумію, що важко перебувати в закритому приміщенні. Але краще бути здоровим вдома, ніж в лікарні лікуватися медикаментами. Не піддавайте ризику себе, своїх близьких і оточуючих", – заявив Бобров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іспанії підтримали форварда збірної України з баскетболу В'ячеслава Боброва, який бореться з коронавірусом.

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