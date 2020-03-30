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30 березня • оновлено в 17:45
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Баскетболіст збірної України, який заразився коронавірусом, виступив із заявою

1.7т
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Баскетболіст збірної України В'ячеслав Бобров, який напередодні захворів коронавірусом, виступив зі зверненням до співвітчизників, нагадавши про небезпеку зараження.

"Своїм прикладом хочу показати, що це не жарти. Зараз я перебуваю в Олександрівській лікарні міста Києва. Будь ласка, поставтеся серйозніше до ситуації з коронавірусом. Дотримуйтесь правил гігієни, без потреби не покидайте свої будинки і квартири. Носіть маски і користуйтеся антисептиками. Але не забувайте, що маски, рукавички не зможуть вас захистити на 100%. Ризик зараження високий. Будь ласка, не ходіть гуляти, не ходіть на шашлики і уникайте місця великого скупчення людей. Розумію, що важко перебувати в закритому приміщенні. Але краще бути здоровим вдома, ніж в лікарні лікуватися медикаментами. Не піддавайте ризику себе, своїх близьких і оточуючих", – заявив Бобров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іспанії підтримали форварда збірної України з баскетболу В'ячеслава Боброва, який бореться з коронавірусом.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Київ
Тег
Збірна України з баскетболу
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