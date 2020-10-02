Баскетбол повертається: анонс Фіналу чотирьох Кубка України

Через сім місяців на українські баскетбольні майданчики повертаються матчі національних турнірів.

3-4 жовтня на паркеті спорткомплексу "Олімп" в Южному визначиться володар Кубка країни. У Фіналі чотирьох турніру представлены діючий володар трофея "Дніпро", господарі майданчика "Хімік", а також "Київ-Баскет" і "Одеса".

Відрадно, що стежити за матчами любителі баскетболу зможуть наживо, однак, з огляду на епідеміологічну ситуацію в регіоні, трибуни будуть заповнені не більше ніж на 25%. При цьому вболівальники зобов'язані дотримуватися всіх захисних заходів – дотримуватися соціальної дистанції та маскового режиму. Придбати ж квитки можна на сайті esport.in.ua.

Ті ж, хто не потрапить на трибуни спорткомплексу в Южному, зможуть стежити за матчами завдяки прямим трансляціям на каналах XSPORT і ObozTV.

Вашій увазі розклад Фіналу чотирьох Кубка України з баскетболу-2020:

3 жовтня (субота)

14:00. "Одеса" – "Дніпро", трансляція – XSPORT, купити квитки

17:00. "Хімік" – "Київ-Баскет", трансляція – Obozrevatel TV, купити квитки

4 жовтня (неділя)

14:00. ФІНАЛ, трансляція – ХSPORT, Obozrevatel TV, купити квитки

Фаворитом Фіналу чотирьох вважається "Дніпро", однак команда зіткнулася з серйозними труднощами за останній місяць. У клубі було виявлено відразу вісім позитивних тестів на COVID-19, що практично зірвало підготовку підопічних Дениса Журавльова до вирішальних ігор за трофей.

Втім, і "Хімік", і, особливо, "Київ-Баскет" твердо мають намір позбавити дніпрян Кубка, яким вони володіють з 2017 року.

Відзначимо, що "Одеса" залишилася без американського легіонера Бадена Джаксена, який став одним з ініціаторів масової бійки в товариському матчі своєї команди з "Тернополем". Захисника було дискваліфіковано на три гри під егідою Федерації баскетболу України (ФБУ).

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент ФБУ Михайло Бродський звернувся до клубів і гравців у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією в країні.