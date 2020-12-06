Багатскіс: збірна України з баскетболу виконала головне завдання

Національна збірна України з баскетболу в листопаді вирішила головне завдання – вийшла на чемпіонат Європи-2022. Але тяжка поразка від Словенії і непроста перемога над Австрією викликали багато питань по грі команди.

Головний тренер "синьо-жовтих" Айнарс Багатскіс підвів проміжний підсумок виступів, з жалем зазначивши, що не можна було використовувати гравців НБА.

"Ті, хто були в збірній – це були найкращі гравці країни. Прикро, що не приїхав Артем Пустовий. У нас до останнього була домовленість з тренерами "Барселони", у нас з ними хороша співпраця. Але не відпустили, вони розраховували на нього в чемпіонаті. Через коронавiрус не могли бути з нами Близнюк і Крутоус. Це теж дуже важливі гравці, в першу чергу в захисному плані. Я радий, що ми досягли результату. Щодо якостi гри є багато питань. Справа в тому, що багато гравців нашої команди перехворіли коронавірусом, всі були в різному фізичному стані. Не були в ідеальній ігровiй формi", – цитує Багатскіса sport.ua.

Багатскіс прокоментував провал в першій чверті в грі від Словенії.

"Можливо, ми десь переготувалися в ментальному плані. Дуже тиснув тягар відповідальності. Гравці повинні підготувати себе до гри і ментально і фізично. В цьому матчі все вплинуло. Але в цій грі не було секретів для нас, що роблять словенці. Словенія – навчена команда, яка знає, як грати і чого чекати від суперника. Вони змушували нас робити помилки, ми втрачали гравців, втрачали очки. Результат важливий, якість гри важлива. У цих матчах гравці отримали можливість подивитися свій рівень. Нам не вистачало дисципліни", – зазначив тренер.

Латвійський фахівець задоволений, що цього літа більшість гравців збірної повернулися в Україну.

"Це добре для Суперліги, що найкращі гравці повернулися. Також для збірної України дуже важливо не тільки, в якому ти чемпіонаті граєш, а яку роль в клубі отримуєш. Те, що баскетболіст може грати за кордоном, але у нього може бути інша роль, яка не йде йому на користь. Статус гравця національної збірної – це рівень. Він в будь-якій команді повинен замінити легіонера і брати на себе відповідальність. Я дуже радий за деяких наших гравців, які в клубі грають в один баскетбол, а в збірній грають в більш якісний баскетбол. Вдячний всім клубам, які відпустили гравців до збірної", – заявив наставник "Київ-Баскета".

Прокоментував Айнарс і історію зі Стівеном Бертом, проти присутності якого в команді проголосували інші баскетболісти.

"У ситуації з Берттом команда показала, що у неї є стрижень, що вони йдуть один за одного. Немає жодних проблем і сенсацій. Дуже важливо, щоб була командна хімія. І хлопці показали, що вона є", – порадів Багатскіс.

Наставник вважає, що наявність домашньої арени в наступних двох турах дуже допоможе команді.

"Не знаю, яка до того моменту буде ситуація з пандемією. Не знаю, чи дозволять присутність глядачів. Але в будь-якому випадку, грати вдома краще, ніж де-небудь. З іншого боку, у нас є реальний шанс виграти групу. Чому нам цього не зробити? Тренери після гри роблять аналіз, хочеться, щоб гравці робили аналіз, що ми можемо зробити, щоб взяти ці ігри. Я ставив перед командою мету на цей відбір – вийти на Євробаскет і зайняти якомога вище місце в групі. Перше завдання виконали, тепер потрібно поборотися за перше місце. Це цілком реально", – зізнався Айнарс.

Багатскіс впевнений, що і Михайлюк та Лень заслуговують багато ігрового часу в НБА.

"Уже доводили це. У наступному сезоні вони можуть грати більше. У Леня має бути все в порядку. Він перейшов в клуб, який більш підходить до його стилю. Він такого рівня гравець, що може знайти свою гру. "Торонто" – це команда для нього. У Михайлюка не бачу проблем, щоб він вийшов на новий рівень. Він може відігравати велику роль, ніж просто штатний снайпер. Він може більше працювати з м'ячем, грати першим номером, закрити кілька позицій в нападі. На 100% впевнений, що він проведе вдалий сезон", – підсумував латвійський фахівець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України вийшла на Євробаскет-2022 завдяки перемоги над Австрією і закінчила четвертий тур відбіркового турніру на другому місці в таблиці.