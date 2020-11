Чекаємо Пустового і Геруна у збірній України, – Багатскіс

Головний тренер чоловічої збірної України Айнарс Багатскіс розповів про підготовку національної команди до матчів другого ігрового вікна кваліфікації Євробаскету-2022 проти Словенії (28 листопада) та Австрії (30 листопада).

Зараз команда проходить тестування на COVID-19, потім два тренування в Києві, після чого збірна їде до Словенії.

"Там на місці вже дивитимемося, як виглядатиме наша команда, як команда зможе тренуватись. Враховуючи те, що ми робили влітку, що робили під час попереднього вікна кваліфікації, і враховуючи те, які гравці є в нашому розпорядженні, нам потрібно витиснути максимум. Це стосується і захисту, і нападу. На першому тренуванні ми все протягом двох годин повторювали. Є нові гравці в команді і деякі речі виглядають для них по-новому. Треба просто знайти загальний підхід, як кажуть у США – less is best. Треба прибрати зайву інформацію, стабілізувати та конкретизувати нашу гру в захисті та нападі. І одночасно дуже важливо, щоб усі підійшли до матчів у більш-менш однакових фізичних кондиціях", – заявив тренер.

Багатскіс чекає в збірній наших "іспанців" – Артема Пустового і Володимира Геруна.

"Декілька разів я спілкувався з тренерами "Барселони" і вони обіцяли, що Пустовий буде у розташуванні збірної. Але протягом останніх декількох тижнів Артем дуже добре грає в чемпіонаті Іспанії і видно, що він дає команді результат. Плюс, думаю, він гратиме за "Барсу" в матчі проти "Сарагоси". Тож почекаємо. Але домовленість є і тренери сказали мені, що я отримаю подарунок. Щодо Геруна – тут усе гаразд. Планується, що вони приєднаються до збірної в Словенії 23 листопада", – цитує Айнарса пресслужба ФБУ.

У Словенію поїдуть 13-14 гравців.

"Враховуючи ситуацію, ми не ризикуватимемо. Ніхто не їхатиме туди туристом. Всі рішення ухвалюватимуться, виходячи з конкретного суперника та конкретного дня.

Проти Австрії нам будуть потрібні гравці з гарним дальнім кидком. І словенці, й австрійці дуже стараються захищати трисекундну. Нам треба шукати підхід до їхнього кільця з дистанції", – зазначив Айнарс.

Латвійський фахівець вважає, що турнір у форматі "пузиря" – це найбезпечнiший варіант проведення цих поєдинків.

"Ми всі будемо в такому режимі і тут гравцям дуже важливо зрозуміти, для чого ми тут і чого намагаємось досягти. Важливо налаштувати себе ментально. Всі команди будуть в однакових умовах", – підсумував Багатскіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 листопада був опублікований розширений склад національної чоловічої збірної з баскетболу.