Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс розповів про свої враження від першого ігрового вікна у відборі на Євробаскет-2021, в якому наша збірна перемогла Австрію та програла Угорщині.

"Якби ми перемогли в матчі проти Угорщини, настрій був би дуже хорошим. Звичайно, є негатив після поразки. Необхідно зробити висновки, зрозуміти, чому програли, хоча ці два матчі на 100% показали наші сильні та слабкі сторони. Це була всього одна гра. Потрібно, повторюся, зробити висновки, заспокоїтися та через півроку зібратися знову", – цитує слова Багатскіса офіційний сайт Федерації баскетболу України (ФБУ).

Айнарс Багатскіс ФБУ

Незважаючи на поразку в матчі з угорцями, наставник нашої збірної заявив, що отримав задоволення від роботи з гравцями.

"Я отримав кайф. Я завжди кажу, що гравці повинні насолоджуватися тим часом, який проводять разом. Я хочу подякувати Федерації – нам створили просто шикарні умови для роботи", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України завершила другий тур відбору на Євробаскет-2021 на другому місці в групі F.

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