Багатскіс прокоментував гру збірної України проти Словенії

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс зізнався, що команда програла перші 15 хвилин в аспекті, до якого готувалася.

За словами латвійського фахівця Словенія – добре навчена команда і якщо ти ментально не готовий до фізичного тиску в матчі проти цієї збірної, важко бути в грі.

"Після двох чвертей ми програвали 17 очок. Зi швидкого прориву пропустили 30 очок. З бекдору і забраними у нас підбираннями виходить 50 очок. Немає ніяких виправдань з приводу поганої роботи. У другій половині ми змінилися. Баскетбол починається з простої агресії. У цьому плані все стало краще, за що вдячний команді. У другій половині були найкращі 20 хвилин команди за час моєї роботи головним тренером. Показали, що можемо бути в грі і боротися. Можливо, в кінцівці не вистачило удачі в деяких моментах, іноді приймали не найкращі рішення. У будь-якому випадку це не виправдання результату", – цитує Багатскіса basket.com.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 3-го туру відбору чемпіонату Європи з баскетболу-2022 Словенія – Україна завершилася з рахунком 73:84.