Багатскіс оцінив перемогу України над Австрією у відборі на Євробаскет-2022

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс зізнався, що йому непросто було спостерігати за грою підопічних у матчі четвертого туру відбору на Євробаскет-2022 проти Австрії.

Наставнику не сподобалося, що наші співвітчизники допускали занадто багато помилок і втрачали м'яч на рівному місці. Він також заявив, що суперники його нічим не здивували.

"Не скажу, що мені було дуже просто спостерігати за цією грою. Ти повинен менше помилятися, особливо без тиску. Те, як ми іноді розпоряджалися м'ячем, пояснює, чому у нас було так мало атак. Ми на рівному місці приймали неправильні рішення. Австрійці нас нічим не здивували. Вони намагалися збивати темп гри, стояли в зональній обороні. Нам потрібно проаналізувати, чому ми втрачали м'яч у таких простих ситуаціях", – розповів Багатскіс під час прес-конференції.

Тренер української збірної додав, що в останніх відбіркових поєдинках він не буде експериментувати і спробує поборотися за перше місце в групі F.

"Збірна – це не зовсім те місце, де потрібно експериментувати. Не дивлячись на це, ми повинні думати про майбутнє. У будь-якому випадку, ми вийшли на Євробаскет, але не втратили шансів закінчити групу першими. Від цього залежить місце в кошику під час жеребкування. Експерименти заради експерименту? У баскетболі все дуже чітко, а збірна – дзеркало баскетбольної країни. У ній мають грати найкращі", – заявив Багатскіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України перемогла Австрію і вийшла на другу позицію у відбірній групі на Євробаскет-2022.