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28 січня • оновлено в 01:52
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Авторитетний канал ВВС зганьбився в зв'язку з загибеллю Кобі Браянта

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Британський телеканал ВВС допустив безглузду помилку в репортажі про смерть легенди баскетболу Кобі Браянта. На відео були показані кадри виступів іншої зірки "Лейкерс" – Леброна Джеймса.

Леброн Джеймс і Кобі Браянт

Леброн Джеймс і Кобі Браянт

"Кобі Браянт і Леброн Джеймс навіть не виглядають однаково. Якби в ВВС працювало більше чорношкірих редакторів і продюсерів, то таких жахливих помилок більше б не повторювалося", – написав в своєму Twitter британський політик, член парламенту Девід Ламмі.

Редактор каналу приніс вибачення за цю помилку, повідомляє "Чемпіонат".

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Денис Карпов
Особи
ЛеБрон Джеймс Кобі Браянт
Місце
Великобританія
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