Авторитетний канал ВВС зганьбився в зв'язку з загибеллю Кобі Браянта

Британський телеканал ВВС допустив безглузду помилку в репортажі про смерть легенди баскетболу Кобі Браянта. На відео були показані кадри виступів іншої зірки "Лейкерс" – Леброна Джеймса.
Леброн Джеймс і Кобі Браянт
"Кобі Браянт і Леброн Джеймс навіть не виглядають однаково. Якби в ВВС працювало більше чорношкірих редакторів і продюсерів, то таких жахливих помилок більше б не повторювалося", – написав в своєму Twitter британський політик, член парламенту Девід Ламмі.
Редактор каналу приніс вибачення за цю помилку, повідомляє "Чемпіонат".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кобі Браянт і його 13-річна дочка Джіанна загинули в результаті аварії вертольота Сікорський S-76 "Спірит" разом з 7 іншими людьми в неділю поблизу Лос-Анджелеса.
Відомо, що вертоліт, під час аварії якого загинув баскетболіст Кобі Браянт, близько 15 хвилин кружляв перед падінням.
У мережі з'явилося відео, на якому нібито зображено падіння вертольота легендарного американського баскетболіста.
З'явилися перші відео і фото після авіакатастрофи вертольота в Калабасасі (округ Лос-Анджелес, Каліфорнія, США), в якій розбився Кобі Браянт.
Також був оприлюднений важливий аудіозапис переговорів пілота вертольота і диспетчерів, що проливає світло на трагедію.
Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!