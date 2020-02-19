Австрія – Україна: анонс матчу відбору на Євробаскет-2021, трансляція на XSPORT

Чоловіча збірна України з баскетболу в четвер, 20 лютого, почне свій шлях у відборі до чемпіонату Європи 2021 року.

Першим суперником підопічних Айнарса Багатскіса в групі F стане команда Австрії, яка прийме наших хлопців у Граці. Початок гри – о 20:30 за київським часом. В іншій зустрічі квартету зіграють Словенія та Угорщина, яка вже 23 лютого битиметься з українцями в Запоріжжі. Купити квитки на цей поєдинок можна на сайті esport.in.ua.

Збірна України з баскетболу ФБУ

ДЕ ДИВИТИСЯ АВСТРІЯ – УКРАЇНА

Поєдинок можна буде побачити в прямому ефірі на телеканалі XSPORT. Крім того, показ гри буде доступний на сайті Федерації баскетболу України.

ПРОГНОЗ НА АВСТРІЯ – УКРАЇНА

Фаворитами протистояння вважаються гості. Ставки на перемогу "жовто-синіх" в основний час приймаються з коефіцієнтом 1,33.

збірна України з баскетболу ФБУ

Нічия оцінюється котируванням 16,00. А показники на успіх Австрії досягають рівня 3,39.

СКЛАДИ КОМАНД

Напередодні зустрічі австрійці втратили свою головну зірку – Сільвена Ландесберга, який виступає в Китаї. Очікувалося, що він зможе допомогти національній команді, оскільки першість Китаю призупинили через епідемію коронавірусу. Однак форвард так і не зміг прибути на батьківщину.

Українці ж, навпаки, отримали у своє розпорядження зоряного центрового "Барселони" Артема Пустового, який вперше за два роки зіграє за "жовто-синіх". Крім того, прибув до команди представник "Унікахи" Володимир Герун.

Заявки команд

Австрія: Шрайнер, Вуйошевіч, Клепайс, Мураті, Гмунден, Гюттль, Ланеггер, Кьоферле, Трмаль, Дувьє, Новас Матео, Огунсіпе, Ламешіч, Хопфгартнер, Махалбашіч

Україна: Лукашов, Зотов, Сидоров, Марченко, Липовий, Близнюк, Ткаченко, Пустозвонов, Крутоус, Бобров, Павлов, Герун, Петров, Пустовий

Збірна України з баскетболу ФБУ

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Рауль Корнер, головний тренер національної збірної Австрії:

– Я дуже задоволений нашим тренувальним табором. Він був дуже корисним. Ми змогли зібрати найкращий на сьогодні склад із тих гравців, на яких можемо покладатися. Ми знаємо, що будемо аутсайдерами в кожній грі. Але я з нетерпінням чекаю цього виклику. Ми починаємо з Україною – фізично потужною командою.

Айнарс Багатскіс і Максим Пустозвонов ФБУ

Айнарс Багатскіс, головний тренер збірної України:

– Австрія почала підготовку 4-5 днів тому. За попередньою інформацією, австрійці мали зібрати всіх, зараз є інформація, що вони будуть тримати в збірній відразу двох натуралізованих гравців. Один із них – це Богіч, проти якого ми грали в кваліфікації Ліги чемпіонів і який у двох матчах проти "Київ-Баскета" в середньому набрав 27 очок. Також я працював із Сілвеном Ландесбергом в "Маккабі" – тиждень тому вони сказали, що він точно буде грати, а зараз – що його не буде. Але я в це не вірю. Коли я побачу ростер з 12 гравців, і його там не буде, тоді я повірю. Дуже давно я вже в цьому бізнесі й добре знаю ці маленькі "шахрайства".

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯННЯ

Євробаскет-1995. Кваліфікація

Австрія – Україна – 71:100 (31:48, 40:52)

Євробаскет-2013. Кваліфікація

Австрія – Україна – 57:61 (19:16, 10:16, 22:16 6:13)

Україна – Австрія ФІБА

Україна – Австрія – 68:57 (19:14, 20:18, 13:18, 16:7)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України представила яскраве промо до матчу Україна – Угорщина у відборі на Євробаскет-2021.

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