Суперліга Парі-Матч 4-6 жовтня: результати ігор

У баскетбольній Суперлізі Парі-Матч 4-6 жовтня в боротьбу вступили всі учасники нового сезону національного чемпіонату.

У ці дні були зіграні шість поєдинків, які вболівальники змогли за традицією побачити в прямому ефірі на екранах телевізорів і електронних девайсів. Матчі можна було побачити у прямій трансляції на каналах XSPORT, ObozTV, а також на сайті Федерації баскетболу України та офіційному каналі організації на YouTube.

Вашій уваги всі результати Суперліги Парі-Матч на 4-6 жовтня:

4 жовтня (п'ятниця)

БК "Запоріжжя" – МБК "Миколаїв" 84:73 (31:20, 19:12, 15:25 19:16)

"Черкаські Мавпи" – "Харківські Соколи" 104:102 ОТ (33:27, 27:21, 12:19, 23:28, 9: 7) / ЗВІТ

5 жовтня (субота)

"Хімік" – "Одеса" 100: 94 (22:25 28:26, 31:22, 19:21) / ЗВІТ

6 октября (неділя)

"Черкаські Мавпи" – "Дніпро" 67:78 (9:22, 17:11, 30:17, 11:28) / ЗВІТ

"Київ-Баскет" – "Харківські Соколи" 79:71 (9:19, 27:14, 23:14, 20:24) / ЗВІТ

"Прометей" – МБК "Миколаїв" 115:86 (34:32, 29:18, 26:21, 26:15) / ЗВІТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий розіграш Суперліги Парі-Матч стартував з перемоги "Дніпра" над "Харківськими Соколами".

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!