Американський клуб вигнав найдорожчого спортсмена Росії

Американський клуб НБА "Орландо" відрахував російського баскетболіста Тимофія Мозгова, який є найбільш високооплачуваним спортсменом Росії з зарплатою в 16 млн доларів на рік.

Тимофій Мозгов

"Меджік" можуть розбити цю суму на три роки в платіжній відомості за правилом "стретча". Це дозволить їм отримати місце для перепідписання угоди з центровим Кімом Берчем.

The Orlando Magic have waived center Timofey Mozgov, President of Basketball Operations Jeff Weltman announced today.



Mozgov did not play in any games with Orlando last season due to a knee injury. - Orlando Magic PR (@Magic_PR) 6 липня 2019 р

Мозгов не провів в минулому сезоні жодного матчу через травму коліна. У 2016 році Мозгов уклав 4-річний контракт на 64 млн доларів.

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Під час виступу за "Лейкерс" Мозгов був переведений в резерв команди. Головний тренер Люк Уолтон висловив невдоволення формою росіянина і вирішив зробити ставку на молодих баскетболістів.

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