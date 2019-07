Американський клуб вигнав найдорожчого спортсмена Росії

Американський клуб НБА "Орландо" відрахував російського баскетболіста Тимофія Мозгова, який є найбільш високооплачуваним спортсменом Росії з зарплатою в 16 млн доларів на рік.

"Меджік" можуть розбити цю суму на три роки в платіжній відомості за правилом "стретча". Це дозволить їм отримати місце для перепідписання угоди з центровим Кімом Берчем.

The Orlando Magic have waived center Timofey Mozgov, President of Basketball Operations Jeff Weltman announced today.



Mozgov did not play in any games with Orlando last season due to a knee injury.