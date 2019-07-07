Американський клуб вигнав найдорожчого спортсмена Росії

Американський клуб НБА "Орландо" відрахував російського баскетболіста Тимофія Мозгова, який є найбільш високооплачуваним спортсменом Росії з зарплатою в 16 млн доларів на рік.
Тимофій Мозгов
"Меджік" можуть розбити цю суму на три роки в платіжній відомості за правилом "стретча". Це дозволить їм отримати місце для перепідписання угоди з центровим Кімом Берчем.
The Orlando Magic have waived center Timofey Mozgov, President of Basketball Operations Jeff Weltman announced today.- Orlando Magic PR (@Magic_PR) 6 липня 2019 р
Mozgov did not play in any games with Orlando last season due to a knee injury.
Мозгов не провів в минулому сезоні жодного матчу через травму коліна. У 2016 році Мозгов уклав 4-річний контракт на 64 млн доларів.
Під час виступу за "Лейкерс" Мозгов був переведений в резерв команди. Головний тренер Люк Уолтон висловив невдоволення формою росіянина і вирішив зробити ставку на молодих баскетболістів.
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