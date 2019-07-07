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Американський клуб вигнав найдорожчого спортсмена Росії

7.5тЧитати матеріал російською

Американський клуб НБА "Орландо" відрахував російського баскетболіста Тимофія Мозгова, який є найбільш високооплачуваним спортсменом Росії з зарплатою в 16 млн доларів на рік.

Тимофій Мозгов

Тимофій Мозгов

"Меджік" можуть розбити цю суму на три роки в платіжній відомості за правилом "стретча". Це дозволить їм отримати місце для перепідписання угоди з центровим Кімом Берчем.

Мозгов не провів в минулому сезоні жодного матчу через травму коліна. У 2016 році Мозгов уклав 4-річний контракт на 64 млн доларів.

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Під час виступу за "Лейкерс" Мозгов був переведений в резерв команди. Головний тренер Люк Уолтон висловив невдоволення формою росіянина і вирішив зробити ставку на молодих баскетболістів.

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Тема
НБА
Особа
Тимофій Мозгов
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