Американський баскетболіст організував акцію на підтримку дворічної українки

Американський легіонер збірної України з баскетболу Юджин Джетер виступив одним з організаторів благодійної акції, всі виручені кошти від якої будуть передані на лікування Соломії Шарко з Червонограда.

До баскетболіста приєдналися Андрій Лебедєв і президент БК "Львів-УАД" Роман Городечна. Стартова ціна майки Джетера - 1000 гривень. Аукціон триватиме до п'ятниці, 23 березня (включно).

Взяти участь в аукціоні можна на сторінці ФБУ в Facebook ЗА ЦИМ ПОСИЛАННЯМ.

Дворічна Соломійка Шарко народився здоровою, але більше року тому їй був поставлений діагноз Мієлодиспластичний синдром (МДС), рефлекторна анемія з надлишком бластів, з множинними клональний цитогенетическими поломками, асоціюється з несприятливим прогнозом.

Бласти - це ракові клітини в крові. МДС простими словами - це розбалансування роботи спинного мозку. Спинний мозок не виробляє тромбоцитів.

Цитогенетичні клональні поломки - це пошкоджені хромосоми ДНК Соломійки. За результатами трепанобиопсии кісточки з стегна Соломійки (забір біоматеріалу брали з двох сторін) київські професори медицини з дитячої онкології прийняли рішення про призначення хіміотерапії вже з понеділка, 12 березня.

Результати невтішні, спинний мозок Соломійки, крім тромбоцитів, перестав виробляти гемоглобін. Відбувається трансформація у мілоїдну лейкемію. За останні 25 років це другий випадок в Україні.