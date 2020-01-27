Головна Новини
27 січня • оновлено в 15:16
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Баскетбол

Американська телеведуча епічно оскандалилася через Кобі Браянта

Читати матеріал російською

Ведуча американського телеканалу MSNBC Алісон Морріс допустила епічну помилку під час сюжету, неправильно назвавши команду, за яку грав легендарний баскетболіст Кобі Браянт.

На відео чутно, як жінка розповідає про те, що Брайант був справжньою зіркою НБА, виступаючи за "Лос-Анджелесі Ніггерс", хоча насправді такої команди не існує, а прославився він завдяки яскравій грі за "Лос-Анджелес Лейкерс".

Кобі Брайант

Кобі Брайант

Business Insider

Нагадаємо, Кобі Браянт став легендою Національної баскетбольної асоціації (НБА), провівши 20 сезонів у складі однієї команди – "Лос-Анджелес Лейкерс". Браянт п'ять разів ставав чемпіоном НБА, набрав 33643 очок і займає перше місце в історії "Лейкерс" за результативністю.

Новини
"Мамба назавжди": зірки спорту вбиті горем через смерть Кобі Браянта

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Особа
Кобі Браянт
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги