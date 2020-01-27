Американська телеведуча епічно оскандалилася через Кобі Браянта

Ведуча американського телеканалу MSNBC Алісон Морріс допустила епічну помилку під час сюжету, неправильно назвавши команду, за яку грав легендарний баскетболіст Кобі Браянт.

На відео чутно, як жінка розповідає про те, що Брайант був справжньою зіркою НБА, виступаючи за "Лос-Анджелесі Ніггерс", хоча насправді такої команди не існує, а прославився він завдяки яскравій грі за "Лос-Анджелес Лейкерс".

Кобі Брайант Business Insider

Нагадаємо, Кобі Браянт став легендою Національної баскетбольної асоціації (НБА), провівши 20 сезонів у складі однієї команди – "Лос-Анджелес Лейкерс". Браянт п'ять разів ставав чемпіоном НБА, набрав 33643 очок і займає перше місце в історії "Лейкерс" за результативністю.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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