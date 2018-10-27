''Агресивний'': Михайлюк висловився про легенду НБА

Українець Святослав Михайлюк, який кілька днів тому вдало дебютував в НБА за "Лос-Анджелес Лейкерс", розповів про свого партнера по команді легендарного ЛеБрона Джеймса. Баскетболіст збірної України вражений грою зоряного американця.

"ЛеБрон фізично міцний, він прекрасно бачить майданчик і завжди помічає те, чого не бачать інші. Стиль гри Джеймса агресивний, він вносить вклад у всіх областях, але найбільш вражаючим є його лідерство, те як він керує всією командою", - цитує Михайлюка basket .com.ua.

Леброн Джеймс Los Angeles Lakers

Також вихованець школи "Черкаських Мавп" зазначив, що ЛеБрон допомагає йому та іншим новачкам адаптуватися в команді.

"ЛеБрон Джейс знає так багато всього. Він розповідає всім гравцям про багато нововведень. Для нас, новачків, це особливо важливо з точки зору гри в баскетбол. ЛеБрон вчить нас слухати, розкривати в собі нові речі і показувати себе настільки добре, наскільки ми взагалі можемо. Спільний виступ з ЛеБроном дійсно вражає", - захопився легендарним баскетболістом українець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк набрав перші очки в НБА і допоміг своїй команді обіграти "Фінікс".