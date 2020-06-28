48-річний Шакіл О'Ніл відірвав кільце під час баскетбольної гри

Максим Богданов Баскетбол 19:01, 28.06.2020 Оновлено: 19:02, 28.06.2020

Легендарний американський баскетболіст, член Залу слави Шакіл О 'Ніл і зірка американського футболу Роб Гронковскі влаштували вечірку в прямому ефірі і вирішили поборотися в дружній грі в HORSE.

За правилами учасники виконують кидки з незвичайних місць або незвичайним способом, а інші учасники повинні в точності повторити кидок.

Однак в розпалі гри Шак відірвав кільце, виконавши потужний данк однією рукою з відскоком від щита.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше О'Ніл продемонстрував, як виглядає його ступня через роки після завершення кар'єри. Видовище виявилося зовсім не для людей зі слабкими нервами.

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