48-річний Шакіл О'Ніл відірвав кільце під час баскетбольної гри
Шакіл О'Ніл поламав кільце.
Легендарний американський баскетболіст, член Залу слави Шакіл О 'Ніл і зірка американського футболу Роб Гронковскі влаштували вечірку в прямому ефірі і вирішили поборотися в дружній грі в HORSE.
За правилами учасники виконують кидки з незвичайних місць або незвичайним способом, а інші учасники повинні в точності повторити кидок.
Однак в розпалі гри Шак відірвав кільце, виконавши потужний данк однією рукою з відскоком від щита.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше О'Ніл продемонстрував, як виглядає його ступня через роки після завершення кар'єри. Видовище виявилося зовсім не для людей зі слабкими нервами.
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