30 метрів: з'явилися нові шокуючі подробиці падіння вертольота Браянта

Пілотові вертольота, в якому розбився легендарний баскетболіст "Лейкерс" Кобі Браянт, Ара Зобаяну не вистачило 30 метрів, щоб вивести авіасудно із зони хмар та уникнути катастрофи.

За інформацією агентства ESPN, пілот повідомив диспетчерській службі, що намагається піднятися на висоту 1219 метрів. Він досягнув позначки у 701 метр, після чого почав різке зниження, яке дорівнювало 1219 метрам на хвилину. Американська Національна Рада з безпеки на транспорті проаналізувала наявні відеоматеріали та прийшла до висновку, що Зобаяну не вистачило всього 30 метрів, щоб піднятися вище зони хмар.

місце аварії вертольота Кобі Брайанта NTSB

"Якщо швидкість вашого падіння досягає 1219 метрів на хвилину, то стає очевидним, що ви втратили контроль над авіасудном", – заявив експерт у сфері безпеки польотів Кіпп Лау.

Він також додав, що, з огляду на швидкість набору висоти вертольота, він міг піднятися вище хмар через 12 секунд, якщо б не почалося різке зниження.

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