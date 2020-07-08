2-й тур чемпіонату України з баскетболу 3х3 прийме Одеса

18 липня в Одесі на базі ФСТ "Динамо" відбудеться другий тур чемпіонату України з баскетболу 3х3.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України (ФБУ), бажаючі взяти участь у турнірі мають пройти реєстрацію до 15 липня. Путівку в основну сітку змагання отримають переможці чемпіонатів областей регіону Південь, а також збірні України 3х3, які отримали Wild card від ФБУ. Якщо в регіоні буде зіграно менше восьми обласних етапів, інші володарі прямих путівок будуть визначені в кваліфікації. Там же будуть розіграні ще чотири путівки в основну сітку чемпіонату України.

Нагадаємо, що літній чемпіон країни буде визначений за підсумками чотирьох регіональних турів (Центр, Південь, Захід і Схід) і Суперфіналу.

Турнірна сітка чемпіонату України з баскетболу 3х3 ФБУ

Через умови адаптивного карантину в основній сітці турніру в Одесі візьмуть участь не більше 12 команд, а самі ігри пройдуть без глядачів. Призовий фонд змагання між чоловіками складе 50 тисяч гривень, а жінки розіграють між собою 10 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в київському Гідропарку відбулися матчі першого туру чемпіонату України з баскетболу 3х3, в рамках якого визначилися переможці у чоловічій і жіночій сітках змагань.