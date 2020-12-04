1/8 фіналу Кубку України з баскетболу: анонс матчів 4 грудня

4 грудня в межах великого ігрового дня буде зіграно відразу шість матчів 1/8 фіналу Кубку України.

У п’яти парах це буде перша частина протистояння, яке складатиметься з двох поєдинків, у парі "Мавп" та харківського "Політехніка" буде зіграно другий матч.

У трьох парах, "Хімік" – "Соколи", "Дніпро" – "Одеса" та "Тернопіль" – "Київ-Баскет", гратимуть команди, які представляють Суперлігу Паріматч. У трьох інших парах команди елітного дивізіону зіграють із представниками Вищої ліги. "Кривбас", "Політехнік" та "Хімік-2" подолали попередні раунди, щоб продовжити боротьбу за вихід до чвертьфіналу національного Кубку.

Зазначимо, що минулого року відразу дві команди "вишки" – "Житомир" та "Тернопіль" – зуміли вийти до чвертьфіналу. Чи будуть апсети цього року, дізнаємось вже за підсумками 1/8 фіналу.

Нагадаємо, клуби Суперліги Паріматч розпочали боротьбу в Кубку саме з цього раунду. Раніше "Будівельник" та "Миколаїв", пройшовши "Маріуполь" та "БІПУ" відповідно, гарантували собі місце в чвертьфіналі. Усі сьогоднішні матчі дивіться на сайті FBU.ua. Гру "Хімік" – "Харківські Соколи" також покаже канал OBOZREVATEL TV.

"Хімік" – "Харківські Соколи"

Южне, СК "Олімп"

Початок матчу – 18:00

"Хімік-2" – "Запоріжжя"

Запоріжжя, ПС "Юність"

Початок матчу – 18:00

"Кривбас" – "Прометей"

Кам’янське, СК "Прометей"

Початок матчу – 18:00

"Черкаські Мавпи" – "Політехнік"

Черкаси, ПС "Будівельник"

Початок матчу – 18:30

Перший матч – 88:64

"Дніпро" – "Одеса"

Дніпро, СК "Шиннік"

Початок матчу – 19:00

"Тернопіль" – "Київ-Баскет"

Тернопіль, ФОК

Початок матчу – 19:30