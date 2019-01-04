1/4 Кубка України з баскетболу: анонс матчів 5 січня

Уже в суботу, 5 січня, в Україні стануть відомі всі учасники Фіналу чотирьох Кубка України з баскетболу серед чоловічих команд. До "Одеси", яка потрапила туди ще 27 грудня обігравши "Миколаїв" за сумою двох матчів, приєднаються ще три клуби.

За результатами перших матчів найкращі шанси на потрапляння до наступної стадії змагань мають "Дніпро", "Черкаські Мавпи" та "Політехнік", які перемогли у своїх перших матчах.

Столичному "Київ-Баскету", щоб пройти "Мавпи", треба буде вдома відіграти різницю у 18 очок (перша гра — 109:91). "Хіміку" з Южного необхідно буде постаратися не менше, адже за результатами стартової гри команда Віталія Степанівського поступається "Політехніку" з Харкова 15 балами.

"Київ-Баскет" проти "Черкаських Мавп" ФБУ

Найбільше боротьби і напруги, ймовірно, слід очікувати у Дніпрі. Команда Дениса Журавльова у першому матчі на виїзді обіграла "Запоріжжя" з різницею лише у три бали — фантастичний триочковий з сиреною тоді реалізував неймовірний Олександр Мішула. У домашній грі дніпрянам треба буде докласти чимало зусиль, щоб усе ж обіграти "Запоріжжя" за підсумками двох матчів.

Кубок України

1/4 фіналу. Матчі-відповідь

5 січня (субота)

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