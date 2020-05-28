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28 травня • оновлено в 10:33
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Австралійський каякер Джеремі Уорсі потонув, записавши останні хвилини життя на відео

4.4т
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Австралійський каякер Джеремі Уорсі загубився в морі та потонув, записавши останні хвилини свого життя на відео і опублікувавши їх у Facebook.

"Це втомлює. Мене забирає туди, куди я не хочу. Сиджу і думаю, що не хочу ганьбитися і дзвонити рятувальникам. Тут не дуже спокійно", – розповів він під час прямої трансляції в Facebook.

Джеремі Уорсі

Джеремі Уорсі

Life.ru

Уорсі намагався дістатися до острова Снеппер, але течія та сильний вітер віднесли його далі в море. Він також опублікував місце свого розташування, сподіваючись, що його знайдуть.

Останнє відео, опубліковане їм на Facebook, датоване 12:21, а рятувальники дізналися про ситуацію, в яку він потрапив, о 12:30. Один із місцевих жителів знайшов на березі порожній каяк. Офіцер поліції знайшов тіло та намагався реанімувати Уорсі, але він помер до приїзду лікарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Австралії помер легендарний тенісист Ешлі Купер.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Місце
Австралія
Тег
смерть
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