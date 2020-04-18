Арум сказав, як програє Ломаченко

Знаменитий американський промоутер Боб Арум впевнений, що в поєдинку Ломаченко - Лопес українець може програти лише нокаутом.

Боб Арум AllBoxing.ru

"Найбільша сила Лопеса - це міць, що нокаутує. Якщо він переможе в бою - то це буде нокаут. Хоча Ломаченко нокаутував більшість своїх опонентів. Він також може виграти нокаутом. Якщо бій пройде всю дистанцію, явно, що Ломаченко більш умілий технар, так що він буде фаворитом. Але Лопес також хороший контрпанчер. Люди не беруть до уваги це через його міць, що нокаутує", - заявив 88-річний Арум порталу Fighthype.

Раніше Лопес зробив черговий зухвалий випад на адресу Ломаченка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій Василь Ломаченко - Теофімо Лопес не відбудуться в заплановану дату. Поєдинок повинен був відбутися 30 травня 2020 року. Букмекери вже назвали фаворита зустрічі.

28 березня Ломаченко потрапив в скандал, закликавши православних християн малювати хрести на дверях будинків, щоб уберегтися від коронавiрусу. Пізніше Василю довелося вибачатися.

Кілька днів тому Лома заявив, що в ситуації, що склалася з пандемією коронавiрусу дуже важливо не піддаватися паніці і закликав усіх бути обережними і уважно слухайте рекомендації влади.