Американський фігурист Ріппон не прийняв вибачення олімпійського чемпіона з Росії

Колишній американський фігурист Адам Ріппон, який відкрито говорить про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію, різко висловився про олімпійського чемпіона-2002 Олексій Ягудін.

Раніше Ріппон пожертвував 1000 доларів у фонд допомоги темношкірим транссексуалам, а росіянин, дізнавшись про це, відповів: "Коли ж ви здохнете? Помилка Землі". Американець відреагував на слова Ягудіна, заявивши, що перерахував ще 1000 доларів у вищевказаний фонд, але на цей раз зробив пожертву від імені росіянина.

Олексій Ягудін з "золотою" медаллю RT News

Пізніше олімпійський чемпіон приніс вибачення, але Ріппон їх не прийняв.

"Він вибачився, але я їх не прийняв. Він може взяти своє вибачення, гомофобні, трансфобні та расистські коментарі, "золоту" медаль Олімпіади і засунути собі в дупу", – написав американець у Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ягудін жорстко розкритикував російський "Перший канал".