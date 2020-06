Американський фігурист Ріппон не прийняв вибачення олімпійського чемпіона з Росії

Колишній американський фігурист Адам Ріппон, який відкрито говорить про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію, різко висловився про олімпійського чемпіона-2002 Олексій Ягудін.

Раніше Ріппон пожертвував 1000 доларів у фонд допомоги темношкірим транссексуалам, а росіянин, дізнавшись про це, відповів: "Коли ж ви здохнете? Помилка Землі". Американець відреагував на слова Ягудіна, заявивши, що перерахував ще 1000 доларів у вищевказаний фонд, але на цей раз зробив пожертву від імені росіянина.

When Olympic gold medalists, Alexei Yagudin, found out I donated to a charity that helps black trans people he said that he COULDNT WAIT for people like me to die. Because of that I feel INSPIRED to donate another $ 1000. to the @TheOkraProject but this time, in his name. 😘 pic.twitter.com/CG0hkzgBq9