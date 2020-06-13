Алієв покликав в київське "Динамо" Кокоріна

Максим Богданов Спорт 17:18, 13.06.2020

Знаменитий у минулому динамівець Олександр Алієв покликав в київський клуб російського форварда Олександра Кокоріна.

Таким чином Алієв відреагував на слова росіянина про те, що він готовий покинути "Сочі" і перейти в будь-який інший клуб.

"Якщо ти говориш, що відкритий для будь-яких пропозицій, то давай до Києва. Якщо що, я Ігорю Михайловичу подзвоню - скажу про тебе. Хоча б з тобою друге місце займуть. А то вони зараз йдуть на третьому, на четвертому. Підеш в "Динамо"?" – запитав Алієв жартома в прямому ефірі з Кокоріним.

У відповідь російський гравець погодився переходити тільки за компанію з Алієвим

"Піду тільки з тобою. Ти не все покажеш, розкажеш Я в плані по місту. Куди можна сходити..." – з посмішкою сказав Кокорін.

"Ну це навіть не обговорюється. Тут такі шикарні ресторани", – моментально відреагував Алієв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 вересня Кокорін і його друг Павло Мамаєв вийшли на свободу по УДО. Футболісти відбували покарання після того, як в жовтні 2018 го стали призвідниками двох бійок в центрі Москви.

Коментувати
Спорт

Дивіться також

В Україні побито новий рекорд заражених коронавірусом за добу: статистика МОЗ на 13 червня

Українці заборгували за комуналку в середньому по 4 тис.: коли та в кого можуть забрати квартиру

Затмение 21 июня вызовет "энерготрясение": как обратить вред в пользу

У справі про хабар у $6 мільйонів НАБУ і САП з'явився слід Саакашвілі

Зеленський перейшов на особливий режим роботи через коронавірус у першої леді