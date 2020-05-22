Агент Реброва назвав коронавірус "бізнесом для купки бандитів"

Олександр Чеканов Спорт 18:50, 22.05.2020

Агент колишнього тренера київського "Динамо" Сергія Реброва Шандор Варга засумнівався в серйозності коронавірусу.

На думку угорця, пандемія бал створена штучно і допомагає деяким людям заробляти.

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Шандор Варга (другий праворуч)
ФК "Аль-Ахлі"

"Цей вірус для когось – великий бізнес. Статистика показує, що за цей же період минулого року загинуло більше людей, ніж в цьому. Вірус вплинув на здоров'я людей незначно. Через 50 років дізнаємося, кому все це було вигідно. Для більшості коронавірус став ударом по бізнесу, але хто думає про більшість? Купка бандитів керує всім процесом. Прикро, що і футбол постраждав ", – наводить слова Варги Sport24.ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українському футболі було зафіксовано другий випадок зараження коронавірусом.

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