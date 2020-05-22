Головна Новини
22 травня • оновлено в 19:08
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини спорту

Агент Реброва назвав коронавірус "бізнесом для купки бандитів"

1.7т
Читати матеріал російською

Агент колишнього тренера київського "Динамо" Сергія Реброва Шандор Варга засумнівався в серйозності коронавірусу.

На думку угорця, пандемія бал створена штучно і допомагає деяким людям заробляти.

ЧИТАЙТЕ ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Шандор Варга (другий праворуч)

Шандор Варга (другий праворуч)

ФК "Аль-Ахлі"

"Цей вірус для когось – великий бізнес. Статистика показує, що за цей же період минулого року загинуло більше людей, ніж в цьому. Вірус вплинув на здоров'я людей незначно. Через 50 років дізнаємося, кому все це було вигідно. Для більшості коронавірус став ударом по бізнесу, але хто думає про більшість? Купка бандитів керує всім процесом. Прикро, що і футбол постраждав ", – наводить слова Варги Sport24.ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українському футболі було зафіксовано другий випадок зараження коронавірусом.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Шандор Варга Сергій Ребров
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Спорт

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 20 148.

    Вилікувалися: 6585. Померли: 588.

  • У світі захворіли понад 5,1 млн осіб, загинули – 332 тисяч.

  • Половина областей України виявилися не готові до ослаблення карантину – МОЗ показало список.

  • Росія побила новий антирекорд за смертністю від COVID-19.

  • Вчені виявили нову особливість ураження коронавірусом легенів – хвороба порушує згортання крові.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
mousesports
VS
BIG
Победа BIG с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
MIBR
VS
Chaos
Победа MIBR
1.50 Сделать ставку
Endpoint
VS
HAVU
Победа HAVU с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
MAD Lions
VS
BIG
Победа MAD Lions
1.65 Сделать ставку
Hellraisers
VS
Hard Legion
Победа Hellraisers с форой в +1,5 карты
1.80 Сделать ставку
Шальке
VS
Аугсбург
Обе забьют
1.80 Сделать ставку
Майнц
VS
Лейпциг
Инд. тотал Лейпцига больше 2
1.70 Сделать ставку
Кельн
VS
Фортуна
Победа Кельна
1.86 Сделать ставку
Дармштадт
VS
Санкт-Паули
Инд. тотал Санкт-Паули больше 1
1.70 Сделать ставку
Оснабрюк
VS
Ганновер
Победа Оснабрюка с форой (0)
2.12 Сделать ставку