22-разовий чемпіон України помер загадковою смертю

У Дніпрі на 37-му році життя помер 22-кратний чемпіон України зі стрибків у воду Юрій Шляхов.

Як повідомляє Апостроф, спортсмен помер при загадкових обставинах. Тіло Шляхова виявила в квартирі його мати.

Юрій Шляхов

Юрій Шляхов в складі національної збірної завоював золоті медалі чемпіонату Європи і Кубка європейських чемпіонів. Також Шляхов брав участь в Олімпійських іграх 2004 і 2008 років. У 2007 році став третім на літній Універсіаді в Бангкоку.

Після завершення кар'єри в 2010 році Шляхов почав викладати в Дніпровському державному університеті (ДНУ) на кафедрі фізвиховання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні відомий аргентинський боксер Уго Сантільяна після поєдинку втратив свідомість, а пізніше помер.

У мережі з'явилося відео останніх хвилин життя спортсмена.

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