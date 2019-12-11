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11 грудня • оновлено в 21:33
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212-кілограмовому бійцеві ММА відірвали біцепс в поєдинку

1.7т
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Відомий російський пауерлифтер і гравець в амфут Денис Вільданов, що не давно дебютував в змішаних єдиноборствах (ММА), отримав серйозне пошкодження руки.

"На черговій битві за хайп така проблема, відрив біцепса (саме відрив зв'язки від кістки). Лайно трапляється. Прооперували, тепер потрібно відновитися – і знову в бій", – підписав Вільданов відео, на якому йому надають медичну допомогу.

Відрив біцепса – рідкісна травма у спортсменів, яка трапляється в результаті різкого поштовху або ривка. За словами Дениса, він отримав пошкодження під час чергового бою.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боєць змішаного стилю (ММА) В'ячеслав Дацик поступився в своєму першому бою після виходу з в'язниці, програвши блогеру Артему Тарасову, який важить на 70 кг менше.

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Автор
Максим Богданов
Тема
MMA
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