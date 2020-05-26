18-річна дочка Суркіса захопила мережу своєю красою

Максим Богданов Спорт 18:34, 26.05.2020 Оновлено: 18:59, 26.05.2020

Молодша дочка президента "Динамо" Ігоря Суркіса Яна викликала справжній фурор у соціальних мережах своєї розкішною зовнішністю.

18-річна красуня займається балетом і під кожним знімком в Instagram збирає безліч захоплених відгуків від друзів і фоловерiв.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися українкою.

Яна Суркіс
@ y.surkis777
Яна Суркіс
@ y.surkis777
Яна Суркіс
@ y.surkis777
Яна Суркіс
@ y.surkis777
Яна Суркіс
@ y.surkis777
Яна Суркіс
@ y.surkis777
Яна Суркіс
@ y.surkis777
Яна Суркіс
@ y.surkis777
Яна Суркіс
@ y.surkis777
Яна Суркіс
@ y.surkis777
Яна Суркіс
@ y.surkis777
Яна Суркіс
@ y.surkis777
Яна Суркіс
@ y.surkis777
Яна Суркіс
@ y.surkis777
Яна Суркіс
@ y.surkis777
Яна Суркіс
@ y.surkis777
Яна Суркіс
@ y.surkis777
Яна Суркіс
@ y.surkis777
Яна Суркіс
@ y.surkis777
Яна Суркіс
@ y.surkis777
Яна Суркіс
@ y.surkis777
Яна Суркіс
@ y.surkis777
Яна Суркіс
@ y.surkis777
Яна Суркіс
@ y.surkis777
Яна Суркіс
@ y.surkis777
Яна Суркіс
@ y.surkis777
Яна Суркіс
@ y.surkis777
Яна Суркіс
@ y.surkis777

Як повідомляв OBOZREVATEL, Яна кілька днів тому "запалила" з гравцем молодіжної команди "Динамо" Крістіаном Бiловаром, влаштувавши ефектну фотосесію в одному зі столичних супермаркетів.

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