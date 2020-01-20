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20 січня • оновлено в 06:36
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З'явився точний прогноз погоди в Україні на понеділок

1.6т
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В Україні в понеділок, 20 січня, очікується холодна, але суха погода. Температура повітря досягне мінусових значень лише в центрі і на сході країни.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Опадів в цей день не передбачається, однак більшість регіонів України накриє туман.

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"Вранці 20 січня в більшості областей туман, видимість 200-500 м", – уточнили синоптики.

На заході України 20 січня буде до +3 градусів, в центрі очікується до +2, а на сході до +1 градуса. На півдні країни буде до +2. Вночі в Україні температура повітря в основному досягне -4 градусів.

У Києві 20 січня очікується -1...+1 градус вдень, без опадів. Вночі похолодає до -5.

З'явився точний прогноз погоди в Україні на понеділок

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що на початку лютого Україну можуть накрити сильні морози – до -15 ° вночі, а поки українців чекає досить тепла, як для січня, погода.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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