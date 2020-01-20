З'явився точний прогноз погоди в Україні на понеділок

В Україні в понеділок, 20 січня, очікується холодна, але суха погода. Температура повітря досягне мінусових значень лише в центрі і на сході країни.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Опадів в цей день не передбачається, однак більшість регіонів України накриє туман.

"Вранці 20 січня в більшості областей туман, видимість 200-500 м", – уточнили синоптики.

На заході України 20 січня буде до +3 градусів, в центрі очікується до +2, а на сході до +1 градуса. На півдні країни буде до +2. Вночі в Україні температура повітря в основному досягне -4 градусів.

У Києві 20 січня очікується -1...+1 градус вдень, без опадів. Вночі похолодає до -5.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що на початку лютого Україну можуть накрити сильні морози – до -15 ° вночі, а поки українців чекає досить тепла, як для січня, погода.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!