Погода в Україні в середу, 20 травня, буде похмурою, прохолодною і переважно сухою. Дощі очікуються тільки на півдні, сході та в деяких північних областях.

Температура повітря вдень майже всюди буде коливатися в межах ше +14...+18 градусів, повідомляється в прогнозі Укргідрометцентру.

На заході України стовпчики термометрів піднімуться до +15...+18.

У центральних регіонах буде хмарно, а повітря прогріється до +16...+19 градусів.

Південь накриють дощі, але тепло буде майже літнім: +28...+22 градуси вдень.

На півночі також варто очікувати опадів. Температура встановиться на рівні +14...+17 градусів.

На сході України дощі литимуть добу. Але, незважаючи на це, в регіоні прогнозується тепло: +17...+20 градусів.

Погода в Україні на 20 травня Укргідрометцентр

У Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях 20 травня вдень буде помірно тепло (+15...+18 градусів). Вночі – приблизно +8...+11 градусів. Більш тепла погода в цій частині країни очікується тільки на Закарпатті – +20...+22 градуси вдень і +11...+13 градусів вночі. Істотних опадів в жодній з західних областей не прогнозується.

У Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Полтавській та Кіровоградській областях вдень повітря прогріється до +16...+20 градусів і +9...+13 вночі. Дощ очікується лише на Житомирщині та Полтавщині, та й то вночі.

Погода в Україні 24tv.ua

Що стосується Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей та тимчасово окупованого Криму, то тут опади навпаки прогнозуються вдень. Разом з тим, в курортних областях України буде тепло: +28...+22 градуси вдень і +11...+14 вночі.

На сході і в Чернігівській області слід чекати сильного дощу і вдень, і вночі. Повітря в цій частині країни вдень буде теплим (+17...+20 градусів) і дещо холодніше вночі (+10...+14 градусів).

У Києві 20 травня дощитиме вночі. Погода в цей день у столиці буде свіжою і прохолодною: +14...+16 градусів вдень і +9...+11 вночі.

Погода в Києві на 20 травня Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики попередили, що до кінця травня Україну чекають дощі, заморозки і спека до +25. Винятком стане тільки південь країни, де опадів буде бракувати.