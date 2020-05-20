З'явився прогноз погоди в Україні на 20 травня: свіжо і без дощів
Погода в Україні в середу, 20 травня, буде похмурою, прохолодною і переважно сухою. Дощі очікуються тільки на півдні, сході та в деяких північних областях.
Температура повітря вдень майже всюди буде коливатися в межах ше +14...+18 градусів, повідомляється в прогнозі Укргідрометцентру.
На заході України стовпчики термометрів піднімуться до +15...+18.
У центральних регіонах буде хмарно, а повітря прогріється до +16...+19 градусів.
Південь накриють дощі, але тепло буде майже літнім: +28...+22 градуси вдень.
На півночі також варто очікувати опадів. Температура встановиться на рівні +14...+17 градусів.
На сході України дощі литимуть добу. Але, незважаючи на це, в регіоні прогнозується тепло: +17...+20 градусів.
У Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях 20 травня вдень буде помірно тепло (+15...+18 градусів). Вночі – приблизно +8...+11 градусів. Більш тепла погода в цій частині країни очікується тільки на Закарпатті – +20...+22 градуси вдень і +11...+13 градусів вночі. Істотних опадів в жодній з західних областей не прогнозується.
У Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Полтавській та Кіровоградській областях вдень повітря прогріється до +16...+20 градусів і +9...+13 вночі. Дощ очікується лише на Житомирщині та Полтавщині, та й то вночі.
Що стосується Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей та тимчасово окупованого Криму, то тут опади навпаки прогнозуються вдень. Разом з тим, в курортних областях України буде тепло: +28...+22 градуси вдень і +11...+14 вночі.
На сході і в Чернігівській області слід чекати сильного дощу і вдень, і вночі. Повітря в цій частині країни вдень буде теплим (+17...+20 градусів) і дещо холодніше вночі (+10...+14 градусів).
У Києві 20 травня дощитиме вночі. Погода в цей день у столиці буде свіжою і прохолодною: +14...+16 градусів вдень і +9...+11 вночі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики попередили, що до кінця травня Україну чекають дощі, заморозки і спека до +25. Винятком стане тільки південь країни, де опадів буде бракувати.