З'явився прогноз погоди на весну в Україні: думки синоптиків розділилися

Думки синоптиків, якою ж буде весна в Україні, розділилися. Одні прогнозують сильну посуху, інші ж сподіваються на дощі протягом усіх трьох весняних місяців.

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко зі свого боку впевнений, що дощі очікуються в межах 80-90% від норми на всі три весняні місяці, передає "Сегодня".

"Але можливі й несподіванки, один-два весняні циклони, які не оминуть Україну стороною, принесуть таку необхідну рослинам додаткову вологу", – підкреслив Прокопенко.

З'явився прогноз погоди на весну 2020 в Україні УП

За словами народного синоптика, справжня весна в Україні настане лише в травні, квітень же буде прохолодним, лише наприкінці місяця стане ясно й тепло.

"Травень буде спекотний і посушливий, в середині місяця більш ніж два тижні без опадів. Після двох місяців відносного тепла в травні відразу почнеться спека. З 2 до 27 травня майже в усіх областях, крім Карпат, не буде дощу. Сухо, гаряче, температура 28-32 градуси", – впевнений Горбань.

Літо прийде в Україну тропічними дощами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, середня місячна температура в березні-2020 очікується на рівні від +1 до +7 градусів.

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