Липень-серпень в Україні обіцяють бути дуже теплими і навіть спекотними. Однак часом високі температури будуть перериватися хвилями холоду.

Як повідомив OBOZREVATEL народний синоптик Володимир Деркач, липень буде теплим, а часом навіть спекотним. Дощів очікується мало – буквально кілька днів за весь місяць.

Але серпень обіцяє бути більш спекотним і високу температуру не зіб'ють навіть дощі в середині місяця. Очікувати відступ спеки можна тільки в кінці місяця. А ось у завідуючої відділенням кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Інституту гідрометеорології Вазіри Мартазинової трохи інший прогноз на останній місяць літа.

З'явився прогноз погоди на липень-серпень в Україні: будуть хвилі холоду і спеки

Вона підтверджує, що спека дійсно буде, але її постійно будуть перебивати хвилі холоду.

"У серпні зазвичай з'являються вже високі температури, +30. Але цей місяць теж може виявитися нестійким, будуть хвилі холоду, хвилі спеки", – говорить Мартазінова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку в Україні очікується ще сильніша посуха, а в багатьох частинах Європи може початися сезон гроз, який підвищує ризики повеней.