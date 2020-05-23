З'явився прогноз погоди на липень-серпень в Україні: будуть хвилі холоду і спеки
Липень-серпень в Україні обіцяють бути дуже теплими і навіть спекотними. Однак часом високі температури будуть перериватися хвилями холоду.
Як повідомив OBOZREVATEL народний синоптик Володимир Деркач, липень буде теплим, а часом навіть спекотним. Дощів очікується мало – буквально кілька днів за весь місяць.
Але серпень обіцяє бути більш спекотним і високу температуру не зіб'ють навіть дощі в середині місяця. Очікувати відступ спеки можна тільки в кінці місяця. А ось у завідуючої відділенням кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Інституту гідрометеорології Вазіри Мартазинової трохи інший прогноз на останній місяць літа.
Вона підтверджує, що спека дійсно буде, але її постійно будуть перебивати хвилі холоду.
"У серпні зазвичай з'являються вже високі температури, +30. Але цей місяць теж може виявитися нестійким, будуть хвилі холоду, хвилі спеки", – говорить Мартазінова.
Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку в Україні очікується ще сильніша посуха, а в багатьох частинах Європи може початися сезон гроз, який підвищує ризики повеней.