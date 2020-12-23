З'явився прогноз на новорічні свята в Україні

Погода на новорічні свята в Україні буде досить теплою. У більшості регіонів на католицьке Різдво очікується дощ, а температура повітря підніметься до +9 градусів.

Новий рік українці зустрінуть практично без снігу. За прогнозом Gismeteo, мокрий сніг пройде лише в декількох регіонах і не затримається надовго. Водночас на православне Різдво в країні значно похолодає, місцями очікується до 9 градусів морозу.

Погода в Києві

У столиці України 25 грудня прогнозують дощ. Температура повітря вдень +5 градусів, вночі +1. 31 січня в Києві буде хмарно з проясненнями. Мокрий сніг очікується 1-2 січня. Температура повітря в середньому +1 градус, вночі до -1.

На Різдво, 7 січня, у Києві похолоднішає до -2...-6 градусів. За прогнозами, сніг варто чекати тільки 8 січня. Практично весь січень небо в столиці буде затягнуте хмарами.

Погода в Києві на Новий рік і Різдво. gismeteo.ua

Погода в Дніпрі

На католицьке Різдво, 25 грудня, у Дніпрі прогнозують опади. Очікується, що дощ йтиме до 29 грудня. Крім того, збережеться "плюсова" температура повітря – від +1 до +6 градусів.

31 грудня в Дніпрі навіть вигляне сонце. До того ж сніг, ймовірно, піде аж 8 січня, коли похолодає до -1. З 1 до 3 січня небо буде вкрите хмарами, температура повітря в середньому +2 градуси.

У ніч з 6 на 7 січня прогнозують мороз до -5 градусів, вдень – 0 градусів. З 8 до 10 січня можливий сніг.

Погода в Дніпрі на Новий рік і Різдво. gismeteo.ua

Погода в Харкові

У Харкові на католицьке Різдво також очікуються опади. З 23 до 26 грудня прогнозують мокрий сніг із дощем. Середня температура повітря +1, вночі до -5 градусів.

31 січня в Харкові буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень близько 0 градусів, вночі похолоднішає до -5. Невеликий сніг піде 1 січня.

На Різдво в місті очікується до -9 градусів вночі, вдень прогнозують -4. Передбачається, що сніг йтиме із 7 січня і практично щодня до кінця місяця.

Погода в Харкові на Новий рік і Різдво. gismeteo.ua

Погода в Одесі

В Одесі 25 грудня повітря прогріється до +9 градусів вдень і +6 вночі. Прогнозується, що дощі в регіоні будуть йти з 23 грудня до 3 січня, з перервою 29 і 30 січня.

У новорічну ніч в Одесі також буде тепло – +1 градус, удень +4...+7. Небо 31 грудня та 1 січня затягне хмарами.

Мокрий сніг в Одесі піде тільки на Різдво, 7 січня. Температура повітря +2...+3 вдень, вночі 0 градусів.

Погода в Одесі на Новий рік і Різдво. gismeteo.ua

Погода у Львові

У Львові на католицьке Різдво, 25 грудня, пройде дощ. Температура повітря вдень +4, вночі 0 градусів.

Новий рік у Львові пройде без опадів. 31 січня з-за хмар навіть вигляне сонце. Вдень повітря прогріється до +4 градусів, вночі похолодає до -1.

На Різдво, 7 січня, прогнозують сніг. До того ж у Львові похолоднішає до -3 градусів. Очікується, що сніг буде йти до 14 січня практично щодня.

Погода у Львові на Новий рік і Різдво. gismeteo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, погода на новорічні та різдвяні свята в Україні не буде по-справжньому зимовою, стверджують синоптики. Температура коливатиметься в межах 0 градусів, вдень повітря прогріється до +1...+2 градусів.