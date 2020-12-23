З'явився прогноз на новорічні свята в Україні

Погода на новорічні свята в Україні буде досить теплою. У більшості регіонів на католицьке Різдво очікується дощ, а температура повітря підніметься до +9 градусів.

Новий рік українці зустрінуть практично без снігу. За прогнозом Gismeteo, мокрий сніг пройде лише в декількох регіонах і не затримається надовго. При цьому на православне Різдво в країні значно похолодає, місцями очікується до 9 градусів морозу.

У столиці України 25 грудня прогнозують дощ. Температура повітря вдень +5 градусів, вночі +1. 31 січня в Києві буде хмарно з проясненнями. Мокрий сніг очікується 1-2 січня. Температура повітря в середньому +1 градус, вночі до -1.

На Різдво, 7 січня, у Києві похолодає до -2 -6 градусів. За прогнозами, сніг варто чекати тільки 8 січня. Практично весь січень небо в столиці буде затягнуте хмарами.

На католицьке Різдво, 25 грудня, у Дніпрі прогнозують опади. Очікується, що дощ буде йти до 29 грудня. При цьому збережеться "плюсова" температура повітря – від +1 до +6 градусів.

31 грудня в Дніпрі навіть вигляне сонце. При цьому сніг, ймовірно, піде аж 8 січня, коли похолодає до -1. З 1 по 3 січня небо буде затягнуте хмарами, температура повітря в середньому +2 градуси.

В ніч з 6 на 7 січня, прогнозують мороз до -5 градусів, вдень – 0 градусів. З 8 по 10 січня можливий сніг.

У Харкові на католицьке Різдво також очікуються опади. З 23 по 26 грудня прогнозують мокрий сніг з дощем. Середня температура повітря +1, вночі до -5 градусів.

31 січня в Харкові буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень близько 0 градусів, вночі похолодає до -5. Невеликий сніг піде 1 січня.

На Різдво в місті похолодає до -9 градусів вночі, вдень прогнозують -4. Очікується, що сніг буде йти з 7 січня і практично кожного дня до кінця місяця.

В Одесі 25 грудня повітря прогріється до +9 градусів вдень і +6 вночі. Прогнозується, що дощі в регіоні будуть йти з 23 грудня по 3 січня, з перервою 29 і 30 січня.

У новорічну ніч в Одесі також буде тепло – +1 градус, удень +4 +7. Небо 31 грудня та 1 січня затягне хмарами.

Мокрий сніг в Одесі піде тільки на Різдво, 7 січня. Температура повітря +2 +3 вдень, вночі 0 градусів.

У Львові на католицьке Різдво, 25 грудня, пройде дощ. Температура повітря вдень +4, вночі 0 градусів.

Новий рік у Львові пройде без опадів. 31 січня з-за хмар навіть вигляне сонце. Вдень повітря прогріється до +4 градусів, вночі похолодає до -1.

На Різдво, 7 січня, прогнозують сніг. При цьому у Львові похолоднішає до -3 градусів. Очікується, що сніг буде йти до 14 січня практично кожного дня.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, погода на новорічні та різдвяні свята в Україні не буде по-справжньому зимовою, стверджують синоптики. Температура коливатиметься поблизу 0 градусів, вдень повітря прогріється до +1 + 2 градусів.