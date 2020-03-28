Спалах коронавірусу в Україні може спричинити такі ж масові смерті, як і в Італії. Однак країна має одну велику перевагу.

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Про це заявив у інтерв'ю OBOZREVATEL колишній головний санітарний лікар України Святослав Протас. За його словами, козирем у боротьбі з COVID-19 є наші медики.

"Треба розуміти, якою є наша медична система. Але в нас є велика перевага – наші медики, як і китайські, дуже сильні, вольові люди. Вони готові працювати по 24 години на добу та рятувати життя людей", – зазначив лікар.

Коронавірус delo.ua

Протас підкреслив, що майже у 20% інфікованих розвивається важкий гострий респіраторний синдром, що вимагає реанімації. Причому, за його словами, з них може померти й десята частина, а може й половина.

"Це гіпотетичні цифри, не варто на них зав'язуватися. Краще зосередитися на нашій єдності та дисциплінованості", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL раніше, кількість заражених коронавірусом в Україні зросла до 311 осіб. За добу в країні зафіксували 93 нові випадки.

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