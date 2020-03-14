З'явився експрес-тест на коронавірус за 15 хвилин: як він працює

Нові експрес-тести на коронавірус вже почали застосовувати в Китаї, Японії, Південної Кореї і в країнах Європи.

Про це повідомило ізраїльське видання "Вести". Розроблений компанією Biomedomics експрес-тест заснований на аналізі крові (щоб подивитися ілюстрацію, проскролльте новину до кінця).

Експрес-тест на коронавірус vesty.co.il

Щоб зробити тест, необхідно взяти невелику кількість крові з вени і кілька крапель ввести в пристрій. Протягом 15 хвилин система видає відповідь, чи є ознаки зараження. Якщо немає - з'являється одиночна смужка.

Якщо вірус є, з'являються дві смужки на відстані одна від одної. Вони свідчать про появу антитіл до коронавірусу типу IgM.

Якщо дві смужки розташовані близько одна до одної, значить людина заразилася давно, кілька тижнів тому, але мова не йде про активну інфекцію.

Три смужки означають різко позитивну реакцію при активній або повторній інфекції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї розробили перші експрес-тести для діагностики нового коронавірусу 2019 nCoV, який стрімко поширюється по світу.

Раніше OBOZREVATEL розповів про алгоритм дій у випадку, якщо ви запідозрили у себе зараження.

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