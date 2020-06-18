Пацієнти з коронавірусом, які знаходяться в реанімації 1-ї міської лікарні Вінниці, розповіли про важке подолання хвороби.

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Як повідомляє телеканал ВІТА, зараз в реанімації зайняті всі ліжка, які були виділені для хворих на COVID-19 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Коронавірус – це дуже важко. Кожен день температура, і ти гориш, як свічка. Ніякого спілкування, тільки стукаєш у вікно... У мене навіть зуби покришилися, наскільки мене трясло, коли піднімалася температура. Хочеться сказати – бережіть себе, це не жарт", – сказала 67-річна пацієнтка Тетяна.

Інший пацієнт Володимир, який потрапив в реанімацію разом з дружиною, зазначив, що за 10 днів його стан не покращився.

"Але без кисню я б уже не жив. Закликаю всіх носити нормальні маски, а не такі як у мене, і у дружини. І дихати просто повітрям, а не за допомогою цих апаратів", – підкреслив він.

За словами завідувача відділенням реанімації Ігоря Пахна, зараз місць для нових пацієнтів уже немає.

"Коли починався COVID-19, ми брали всіх важких хворих. Зараз ми вибираємо, хто найважчий. Тому що у нас 9 ліжок, а у відділенні 11 хворих", – зазначив він.

Директор лікарні Костянтин Ліваковський додав, що за останні 10 днів кількість хворих збільшилася.

"У нас весь відведений ліжковий фонд для лікування COVID-19 зайнятий. Нас останній тиждень двічі виключали з маршруту по швидкій допомозі, тобто хворі доставлялися в інші лікарні", – констатував він.

Також повністю заповнене інфекційне відділення лікарні, там перебувають 58 хворих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов попередив, що якщо цифри статистики хворих на коронавірус в Україні продовжать зростати, то влада буде змушена ввести нові обмеження.