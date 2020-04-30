Поліція приїхала з перевіркою до столичного ресторану "Монтеккі Капулетті", біля входу в який 30 квітня "засікли" депутатів від партія "Слуга народу".

Відео з "обшуком" опублікувало видання "Страна" в своєму Telegram-каналі. Журналісти відзначають, що адміністраторка закладу помітно нервувала, відповідаючи на запитання правоохоронців.

Депутатів від партії "Слуга народу" засікли в ресторані в період карантину

"Відео, як поліція шукає в ресторані нардепів. До туалету дійсно не заглядали. А адміністраторка помітно нервує", – написала "Страна".

Раніше журналісти писали про те, що поліція не знайшла в приміщенні народних депутатів, однак ніхто з помічених "слуг народу" з центрального входу ресторану не виходив. Від чого у виданні припустили, що вони або вийшли з чорного входу, або пересиділи перевірку в туалеті.

На питання поліцейського щодо білоруського режиму роботи ресторану, його адміністраторка відповіла: "Ми працюємо тільки в режимі доставки. Нам телефонують люди, роблять замовлення, і забирають пакет на вулиці".

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти помітили членів аграрного комітету Верховної Ради, народних депутатів партії "Слуга народу" біля входу в ресторан "Монтеккі Капулетті" в Києві. Вони припустили, що парламентарії могли "обмивати" ухвалення закону про землю.

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