З'явилося перше фото з місця замаху на колишню полонянку "ДНР"

У мережі опублікували перші фото з місці нападу на колишню полонянку "ДНР" Валентину Бучок, яка є важливим свідком злочинів терористів на Донбасі.

Фото з'явилися на сайті Головного управління Національної поліції у Донецькій області. Як зазначили правоохоронці, станом на 11.00 на місці події працювали кінологи та вибухотехніки, потерпілу госпіталізували.

Наразі у поліції встановлюють обставини події. Попередня правова кваліфікація – ст. 15,ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

"Сьогодні близько 08:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Іванопілля Костянтинівського району на території домоволодіння місцевої мешканки трапився вибух, внаслідок якого вона отримала тілесні ушкодження. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, кінологи та вибухотехніки. Керівництво на місці події здійснюють представники костянтинівської місцевої прокуратури", – зазначили у поліції.

Місце нападу на Валентину Бучок police.dn.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, замах на Валентину Бучок було скоєно 20 червня. Жінка підірвалася на розтяжці, у себе у дворі будинку в селі, поруч з містом Костянтинівка Донецької області, яку встановили невідомі.